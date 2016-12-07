Ara vermediler

Fırtına, cuma günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, deplasmandaki Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyunun ardından şut çalıştı.



Akyazı'ya ziyaret

Efsaneler Futbol Turnuvası'na katılan Trabzonspor'un eski futbolcuları, tamamlanma aşamasına gelen Akyazı Stadı'nı ziyaret etti. Trabzonspor'un yeni stadına hayran kalan eski futbolcular, bordo-mavili kulübün burada şampiyonluk yaşaması yönünde temennilerde bulundular.