 3 puandan fazlası – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    3 puandan fazlası

    3 puandan fazlası

    Kayserispor’u yenen Trabzonspor, rakipleri durumundaki takımların 21 puan kaybetmesi nedeniyle bu haftayı büyük kârla kapatmış oldu

    Bordo-mavili takımın Kayserispor ile oynadığı karşılaşma özellikle alt sıralardaki mücadele açısından büyük önem taşıyordu. Eğer 9 puanlı Kayserispor kazansaydı, 12 puana yükselecek, averajla da Trabzonspor'un üzerine çıkacaktı. Adanaspor haftayı Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilerek kapattı. Gaziantepspor, Akhisar'a 2-1 ile boyun eğdi. Alanyaspor, Konyaspor'a 3-2 yenildi.

    KRİTİK HAFTA GERİDE KALDI
    Çaykur Rizespor, Bursa'dan 2-1'lik yenilgiyle döndü. Kasımpaşa G.Saray'a 2-1 kaybetti. Trabzonspor'un birkaç puan üzerinde yer alan Karabükspor da Osmanlıspor'a 2-1 kaybetti. Bordo-maviler, çok kritik haftayı 3 puanla kapattı ancak rakipleri durumundaki takımlar tam 21 puan kaybetti. Böylece Fırtına haftayı adeta 24 puan kârla kapatmış oldu.

    YANAL'A ARMAĞAN
    Futbolcular, yenilgiler sonrası tüm sorumluluğu üstlenen 'a Kayserispor galibiyetini hediye etti. Yanal'ın oyuncularının bu jesti karşısında mutlu olduğu belirtildi. Tecrübeli hocanın cuma günü oynayacakları Adanaspor maçını da kazanarak devamlılık sağlamaları gerektiğine dikkat çektiği bildirildi.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:47
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