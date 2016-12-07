3 puandan fazlası
Kayserispor’u yenen Trabzonspor, rakipleri durumundaki takımların 21 puan kaybetmesi nedeniyle bu haftayı büyük kârla kapatmış oldu
KRİTİK HAFTA GERİDE KALDI
Çaykur Rizespor, Bursa'dan 2-1'lik yenilgiyle döndü. Kasımpaşa G.Saray'a 2-1 kaybetti. Trabzonspor'un birkaç puan üzerinde yer alan Karabükspor da Osmanlıspor'a 2-1 kaybetti. Bordo-maviler, çok kritik haftayı 3 puanla kapattı ancak rakipleri durumundaki takımlar tam 21 puan kaybetti. Böylece Fırtına haftayı adeta 24 puan kârla kapatmış oldu.
YANAL'A ARMAĞAN
Futbolcular, yenilgiler sonrası tüm sorumluluğu üstlenen Ersun Yanal'a Kayserispor galibiyetini hediye etti. Yanal'ın oyuncularının bu jesti karşısında mutlu olduğu belirtildi. Tecrübeli hocanın cuma günü oynayacakları Adanaspor maçını da kazanarak devamlılık sağlamaları gerektiğine dikkat çektiği bildirildi.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:47
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
...... ya kardeşim türkleri avrupada sevmiyolar işte daha ne giidip oynayıp fark yiyolar anlamadım avrupada oynamasın türk takımları fark yiyolar
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
FB77 Hani bazen kendini Real Madrid ile kendini kıyaslayabilecek kadar uçarsın ya böyle skorlar gelir ve '' Abi çok iyi geldi '' dersin.
- İskoç hakem Beşiktaş'ı katletti
Toplam 58
Yorum
reis 2-0 bitse hakeme bağlarım skoru ama, 2.golden sonra 10 kişi kalmışsın maçı bırakıyorsun resmen. 10 olmadığına şükredin
3 puandan fazlası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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