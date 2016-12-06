 Yönetim tam kadro – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Yönetim tam kadro

    Yönetim tam kadro

    yönetimi, Başkan Usta dahil olmak üzere Kayseri’ye çıkarma yaptı

    'de 13'üncü haftada Trabzonspor, 'a konuk oldu. Yönetim Kurulu da Başkan Muharrem Usta dahil olmak üzere tam kadro Kayseri'ye çıkartma yaptı. Karşılaşma öncesinde bir toplantı yapan yönetim kurulunun, aralık ayı içerisinde yapılacak olan Mali Genel Kurulu masaya yatırdığı ve burada izlenecek yol haritasıyla ilgili bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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