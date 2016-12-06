Yönetim tam kadro
Trabzonspor yönetimi, Başkan Usta dahil olmak üzere Kayseri’ye çıkarma yaptı
Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü haftada Trabzonspor, Kayserispor'a konuk oldu. Trabzonspor Yönetim Kurulu da Başkan Muharrem Usta dahil olmak üzere tam kadro Kayseri'ye çıkartma yaptı. Karşılaşma öncesinde bir toplantı yapan yönetim kurulunun, aralık ayı içerisinde yapılacak olan Mali Genel Kurulu masaya yatırdığı ve burada izlenecek yol haritasıyla ilgili bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Yönetim tam kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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