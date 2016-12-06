Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün deplasmandaki Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyunun ardından şut çalıştı.

Bordo-mavililer, Adanaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.