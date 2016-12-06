Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 9 Aralık Cuma günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün deplasmandaki Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyunun ardından şut çalıştı.
Bordo-mavililer, Adanaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 14:42
- Yeter artık!
Toplam 51
Yorum
gs1905 Senden teknik direktör olmaz
- Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları
Toplam 2
Yorum
diyarbakırlı TS Bence ts. Bu futbolcuların hepsini satmalı.bundan maçlara genç takımla çıkılmalı.takımın başınada özkan sümer getirilmelidir.
- Milan’dan defol Sosa!
Toplam 26
Yorum
BJK__ belli belli,ligde namağluğ,şampiyonlar liginde nmağlup,Türk futbol tarihinde şamp liginde namağlup ve lider bitirme gibi şansımız var.Ayrıca seneye lii 2 bitiren takım 2 ön eleme değil 1 ön eleme oynayacak.Beşiktaşımıza başarılar dileyeceğiniz yerde kıskançlığınızdan kuduruyorsunuz.
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