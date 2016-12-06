 Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları

    Trabzonspor'da Adanaspor hazırlıkları

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 9 Aralık Cuma günü Adanaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün deplasmandaki Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyunun ardından şut çalıştı.

    Bordo-mavililer, Adanaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 14:42
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