''Trabzonspor alsın oynatsın''
İbrahim Yattara: Her şey para değil. Trabzonspor Mohammed’i alıp, oynatsın. Çok önemli bir oyuncu ve takıma çok büyük katkı yapar.
Trabzon'da düzenlenen salon turnuvasına katılan Trabzonspor'un eski futbolculardan İbrahim Yattara, bordo-mavili camiaya seslendi. Camianın takıma inanması gerektiğini ve taraftarın biraz sabretmesi gerektiğini belirten Yattara, takımın önemli işler başarabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Zaman zaman böyle dönemler olur, sabırlı olup destek vermeliyiz" dedi. Yattara, bonservisi Standard Liege kulübünde olan kardeşi Mohammed Yattara'yı da Trabzonspor'a önererek şunları söyledi:
3 BÖLGEDE OYNUYOR
"Her şey para değil. Alsınlar oynatsınlar. Trabzonspor benim için her şey. Mohammed, Trabzonspor'a gerçekten önemli katkılar yapar. İyi bir oyuncu." Standard Liege'de beklediği forma şansını bulamayan 23 yaşındaki Yattara, forvet, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Gine Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.
3 BÖLGEDE OYNUYOR
"Her şey para değil. Alsınlar oynatsınlar. Trabzonspor benim için her şey. Mohammed, Trabzonspor'a gerçekten önemli katkılar yapar. İyi bir oyuncu." Standard Liege'de beklediği forma şansını bulamayan 23 yaşındaki Yattara, forvet, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Gine Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
''Trabzonspor alsın oynatsın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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