 ''Trabzonspor alsın oynatsın'' – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    '' alsın oynatsın''

    ''Trabzonspor alsın oynatsın''

    : Her şey para değil. Mohammed’i alıp, oynatsın. Çok önemli bir oyuncu ve takıma çok büyük katkı yapar.

    Trabzon'da düzenlenen salon turnuvasına katılan Trabzonspor'un eski futbolculardan İbrahim Yattara, bordo-mavili camiaya seslendi. Camianın takıma inanması gerektiğini ve taraftarın biraz sabretmesi gerektiğini belirten Yattara, takımın önemli işler başarabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Zaman zaman böyle dönemler olur, sabırlı olup destek vermeliyiz" dedi. Yattara, bonservisi Standard Liege kulübünde olan kardeşi Mohammed Yattara'yı da 'a önererek şunları söyledi:

    3 BÖLGEDE OYNUYOR
    "Her şey para değil. Alsınlar oynatsınlar. Trabzonspor benim için her şey. Mohammed, Trabzonspor'a gerçekten önemli katkılar yapar. İyi bir oyuncu." Standard Liege'de beklediği forma şansını bulamayan 23 yaşındaki Yattara, forvet, sağ ve sol kanatta görev yapabiliyor. Gine Milli Takımı'nın formasını da giyiyor.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Trabzonspor alsın oynatsın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.