Şok! Demirok sakatlanıp çıktı
Trabzonspor dün Kadir Has Stadı'nda Kayserispor'u yendi ama şok bir sakatlıkla sarsıldı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Uğur Demirok çıktığı bir hava topu mücadelesinde kasıklarından sorun yaşadı. Bir süre tedavisi saha içerisinde süren Uğur, oyuna devam edemedi ve yerini Mustafa Yumlu'ya bıraktı. 28 yaşındaki stoperin durumunun bugün yapılacak ayrıntılı kontrollerden sonra netleşeceği vurgulandı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:30
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Şok! Demirok sakatlanıp çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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