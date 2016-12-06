 Şok! Demirok sakatlanıp çıktı – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Şok! Demirok sakatlanıp çıktı

    Şok! Demirok sakatlanıp çıktı
    dün Kadir Has Stadı'nda 'u yendi ama şok bir sakatlıkla sarsıldı. Karşılaşmanın 62. dakikasında Uğur Demirok çıktığı bir hava topu mücadelesinde kasıklarından sorun yaşadı. Bir süre tedavisi saha içerisinde süren Uğur, oyuna devam edemedi ve yerini Mustafa Yumlu'ya bıraktı. 28 yaşındaki stoperin durumunun bugün yapılacak ayrıntılı kontrollerden sonra netleşeceği vurgulandı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şok! Demirok sakatlanıp çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.