 Riske edilmedi – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Riske edilmedi

    Riske edilmedi
    Elmacık kemiğindeki 3 kırık henüz tam geçmemesine rağmen maske yaptırıldığı için Kayseri'ye getirilen Mustafa Akbaş, 18 kişilik kadroya giremedi. Mustafa Akbaş'ın maskeyle de olsa riske edilmediği belirtildi. Ersun Yanal genç futbolcular Yusuf Yazıcı ve Adülkadir Ömür'ü U21 takımıyla maça çıkartarak kadroya almadı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:26
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