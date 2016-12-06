Riske edilmedi
Elmacık kemiğindeki 3 kırık henüz tam geçmemesine rağmen maske yaptırıldığı için Kayseri'ye getirilen Mustafa Akbaş, 18 kişilik kadroya giremedi. Mustafa Akbaş'ın maskeyle de olsa riske edilmediği belirtildi. Ersun Yanal genç futbolcular Yusuf Yazıcı ve Adülkadir Ömür'ü U21 takımıyla maça çıkartarak kadroya almadı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Riske edilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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