Riske edilmedi

Elmacık kemiğindeki 3 kırık henüz tam geçmemesine rağmen maske yaptırıldığı için Kayseri'ye getirilen Mustafa Akbaş, 18 kişilik kadroya giremedi. Mustafa Akbaş'ın maskeyle de olsa riske edilmediği belirtildi. Ersun Yanal genç futbolcular Yusuf Yazıcı ve Adülkadir Ömür'ü U21 takımıyla maça çıkartarak kadroya almadı.