Nevzat Aydın'dan ilginç paylaşım

Trabzonspor'da futbolla ilgili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Nevzat Aydın, 1-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından ilginç bir paylaşımda bulundu ve "İstifam etkisini hemen gösterdi. Her hafta istifa ederim, yeter ki kazanalım" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Trabzonspor-Kayserispor maçı öncesi futbolla ilgili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Nevzat Aydın, 1-0 kazandıkları maçın ardından sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.



Ligde 4. haftadır maç kazanamayan Trabzonspor, kötü gidişine Kayserispor karşısında son verdi. Ligde üst üst aldığı başarısız sonuçlar ardından çıkış yolu arayan bordo-mavililer, deplasmanda Kayserispor'u yenerek haftalar sonra 3 puanla tanıştı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda komşusu Gümüşhanespor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından futbolla ilgili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan başkan yardımcısı Nevzat Aydın, 1-0 kazandıkları maçın ardından ilginç bir mesaj yayımladı. Aydın, kendisine ait sosyal medya hesabından, "İstifam etkisini hemen gösterdi. Her hafta istifa ederim, yeter ki kazanalım" paylaşımında bulundu.