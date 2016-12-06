Nevzat Aydın'dan ilginç paylaşım
Trabzonspor'da futbolla ilgili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Nevzat Aydın, 1-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından ilginç bir paylaşımda bulundu ve "İstifam etkisini hemen gösterdi. Her hafta istifa ederim, yeter ki kazanalım" dedi.
Ligde 4. haftadır maç kazanamayan Trabzonspor, kötü gidişine Kayserispor karşısında son verdi. Ligde üst üst aldığı başarısız sonuçlar ardından çıkış yolu arayan bordo-mavililer, deplasmanda Kayserispor'u yenerek haftalar sonra 3 puanla tanıştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda komşusu Gümüşhanespor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından futbolla ilgili tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklayan başkan yardımcısı Nevzat Aydın, 1-0 kazandıkları maçın ardından ilginç bir mesaj yayımladı. Aydın, kendisine ait sosyal medya hesabından, "İstifam etkisini hemen gösterdi. Her hafta istifa ederim, yeter ki kazanalım" paylaşımında bulundu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 11:48
- "Hedefimiz dünya kulübü Beşiktaş"
Toplam 21
Yorum
Ölüsü yetti :D Önemli oyuncuları sakat olan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçına odaklanıp atak yapmayan Beşiktaş, ama ölüsü yeten Fener :D komik olma renkli bebe
- Yeter artık!
Toplam 30
Yorum
muhammed Ya yeter artik seni galatasarayda görmek istemiyoruz istifa et ya ne biçim bi adamsin sen ya sen insan olamassin ya insan olsan 1dakika bile galatasaray durmasisin seni görmek istemiyoruz artik git
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 20
Yorum
Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!. gümüşhaneyi kayseriyi yendi hatta kayserinin oyuncuları sakat cezalı diye sevindik. kötü gidiş sona erdi.
Nevzat Aydın'dan ilginç paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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