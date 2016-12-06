Kazanmak zorundaydık
Okay, “İkinci yarıda skoru korumak istedik. Birazcık geri çekildik. Kesinlikle 3 puan almamız gerekiyordu” dedi.
Bordo-mavili takımın genç futbolcusu Okay Yokuşlu, galip geldikleri için biraz rahatladıklarını belirtti. 22 yaşındaki orta saha, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve galip bitirdik. İkinci yarıda skoru korumak istedik. Birazcık geri çekildik. 'Refleks mi diyelim' bilmiyorum ama yapmamız lazımdı. Deplasmandaydık ve kesinlikle galip gelmemiz gerekiyordu. Gol sorunumuz var, gol bulduktan sonra bunu korumak istedik. Gol yemememiz de bizim için önemliydi" ifadesini kullandı. Okay, maç öncesi kendisini tribüne çağıran Kayserispor taraftarına teşekkür ederek, "Beni güzel karşıladılar. Umarım ligde istedikleri başarıyı yaşarlar. Biz de artık yükselme dönemine girmeliyiz. Zor günler geçiriyoruz ve bunu atlatmalıyız" diye konuştu.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Kazanmak zorundaydık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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