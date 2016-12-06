 Kazanmak zorundaydık – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Kazanmak zorundaydık

    Kazanmak zorundaydık

    Okay, “İkinci yarıda skoru korumak istedik. Birazcık geri çekildik. Kesinlikle 3 puan almamız gerekiyordu” dedi.

    Bordo-mavili takımın genç futbolcusu , galip geldikleri için biraz rahatladıklarını belirtti. 22 yaşındaki orta saha, "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı ve galip bitirdik. İkinci yarıda skoru korumak istedik. Birazcık geri çekildik. 'Refleks mi diyelim' bilmiyorum ama yapmamız lazımdı. Deplasmandaydık ve kesinlikle galip gelmemiz gerekiyordu. Gol sorunumuz var, gol bulduktan sonra bunu korumak istedik. Gol yemememiz de bizim için önemliydi" ifadesini kullandı. Okay, maç öncesi kendisini tribüne çağıran taraftarına teşekkür ederek, "Beni güzel karşıladılar. Umarım ligde istedikleri başarıyı yaşarlar. Biz de artık yükselme dönemine girmeliyiz. Zor günler geçiriyoruz ve bunu atlatmalıyız" diye konuştu.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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