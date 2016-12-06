Kayseri taraftarı ‘7’ vurgusu yaptı
Trabzonspor ile Kayserispor taraftarları arasındaki dostluk göz kamaştırıyor. Trabzonspor taraftarları, "Kayseri sen bizim kardeşimizsin" şeklinde tezahürat yaparken, Kayserispor taraftarları da aynı tezahüratlarla karşılık verdi. Ayrıca Kayserispor taraftarları, tribünlere "İstanbul saltanatını '7' kez yıkmış Trabzon'um şehrimize hoş geldiniz" pankartı açarak 2010-11 sezonuna gönderme yaptı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Kayseri taraftarı ‘7’ vurgusu yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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