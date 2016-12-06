 Kayseri taraftarı ‘7’ vurgusu yaptı – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Kayseri taraftarı ‘7’ vurgusu yaptı

    Kayseri taraftarı ‘7’ vurgusu yaptı
    ile taraftarları arasındaki dostluk göz kamaştırıyor. Trabzonspor taraftarları, "Kayseri sen bizim kardeşimizsin" şeklinde tezahürat yaparken, Kayserispor taraftarları da aynı tezahüratlarla karşılık verdi. Ayrıca Kayserispor taraftarları, tribünlere "İstanbul saltanatını '7' kez yıkmış Trabzon'um şehrimize hoş geldiniz" pankartı açarak 2010-11 sezonuna gönderme yaptı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:27
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