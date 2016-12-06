 İstifam işe yaradı! – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    İstifam işe yaradı!

    İstifam işe yaradı!
    Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında , Kayserispor'u 1-0 yenerken, yönetici Nevzat Aydın attığı twitle dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'da futbol ile ilgili görevlerinden istifa ettiğini açıklayan , dün karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından "İstifam etkisini hemen gösterdi. Her hafta istifa ederim, yeter ki kazanalım" ifadesini kullandı.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:31
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