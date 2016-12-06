İstifam işe yaradı!
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Kayserispor'u 1-0 yenerken, yönetici Nevzat Aydın attığı twitle dikkat çekti. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'da futbol ile ilgili görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Nevzat Aydın, dün karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından "İstifam etkisini hemen gösterdi. Her hafta istifa ederim, yeter ki kazanalım" ifadesini kullandı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
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