İşte Akyazı Stadı'nın açılış tarihi
Trabzon'da inşa edilen Akyazı Stadı'nın açılış töreninin 18 Aralık'ta yapılması planlanıyor.
Vali Yücel Yavuz başkanlığında, Valilik A Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzonspor'un Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Öztürk ve Özdemir, toplantıda Vali Yavuz'a statta yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar ile açılış törenine ilişkin bilgi sundu.
Akyazı Stadı'nın açılış töreninin 18 Aralık'ta yapılmasının planlandığı bildirildi.
İLK LİG MAÇI F.BAHÇE İLE
Trabzonspor Kulübü'nden yeni stada geçiş ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmazken, Valiliğin açıklamasına göre 18 Aralık'ta kapılarını açacak olan 41 bin 500 kapasiteli yeni stattaki ilk lig maçı, 16. haftadaki (26 Aralık) Fenerbahçe karşılaşmasına denk geliyor. Eğer Trabzonspor, valiliğin belirttiği tarihte Akyazı'ya geçerse, yeni stadında ilk resmi maçını ise Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kızılcabölük karşılaşmasıyla yapacak (22 Aralık).
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 19:17
- Avrupa basketbolunun efsanesi
Toplam 4
Yorum
reiz ne efsane ama 3 senedir fenerin başında bi eurolig alamadı
- Bruma'dan samimi açıklamalar
Toplam 17
Yorum
doğan 2 sezon önce kovuyordunuz gs traftarı.. şimdi baş tacı.. bilyorum yazımı okuyan küfür eder .. ama iy geliştrdi kendini İSPANYADA.
- ''Futbol demek skor demek''
Toplam 10
Yorum
08 artvinli bence bize eto gibi forvet lazim
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