''Futbol demek skor demek''
“Futbolda sadece skor değil, oyun da olması gerekiyor Haklılık 3 puan olmamalı, oyunumuzu geliştirmeliyiz”
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Kayseri deplasmanında alınan galibiyetin ardından flaş açıklamalarda bulundu. Yanal, "Futbol eşittir skor. Bunun olmaması gerekiyor ancak durum böyle. Futbolda sadece skor değil, oyun da olması gerekiyor fakat felsefe yapmaya gerek yok. Üç puanı aldık. Bizi destekleyenlerin şunu iyi bilmesini gerekiyor ki sadece bir skor aldık. Bunun devamı için hiçbir zaman gelişmeye değil sadece sonuca endekslenmeliyiz. İkinci yarı sadece savunma yaptık. Kontrtaklardan birkaç pozisyon bulabilirdik. Haklılık, 3 puan olmamalı. Trabzonspor oyununu geliştirmeli" ifadesini kullandı.
EVİMİZDE DAHA İYİYİZ
Avni Aker Stadı'nda % 60 oranında topa sahip olduklarını belirten Yanal şöyle devam etti: "Oyunun forse edilmesi, her şey bizim elimizde oluyor. Ancak skoru bulamıyoruz. Zeki'nin dediği gibi herkes sahada sonuna kadar mücadele ediyorlar. Oyuncularımın hepsi yürekli çocuklar. Mustafa Akbaş, 3 kırıkla oynadı. Skor eşittir haklılık diye bir şey yok."
YENİ STADIMIZA GEÇMEK İSTİYORUZ
Ersun Yanal, Avni Aker'den taşınmak için uğraşıldığını belirterek, "Eksikler var, en kısa zamanda tamamlanması için de büyük bir çaba var. Biz de yeni stadımıza geçmek istiyoruz" ifadesini kulandı
EVİMİZDE DAHA İYİYİZ
Avni Aker Stadı'nda % 60 oranında topa sahip olduklarını belirten Yanal şöyle devam etti: "Oyunun forse edilmesi, her şey bizim elimizde oluyor. Ancak skoru bulamıyoruz. Zeki'nin dediği gibi herkes sahada sonuna kadar mücadele ediyorlar. Oyuncularımın hepsi yürekli çocuklar. Mustafa Akbaş, 3 kırıkla oynadı. Skor eşittir haklılık diye bir şey yok."
YENİ STADIMIZA GEÇMEK İSTİYORUZ
Ersun Yanal, Avni Aker'den taşınmak için uğraşıldığını belirterek, "Eksikler var, en kısa zamanda tamamlanması için de büyük bir çaba var. Biz de yeni stadımıza geçmek istiyoruz" ifadesini kulandı
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
''Futbol demek skor demek'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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