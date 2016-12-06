Fırtına nefes aldı

En son ligde 22 Ekim’de G.Saray’ı deviren Fırtına, 44 gün sonra Matus Bero’nun attığı golle kazandı, puanını 15’e çıkardı.

En son 5 hafta önce kazanan Trabzonspor alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Karşılaşmanın özellikle ikinci yarısında etkisiz bir görüntü ortaya koyan bordo-mavili takımda Yusuf Erdoğan ve Mehmet Ekici girilen bazı pozisyonları cömertçe harcadı. Karşılaşmadaki tek gol 36. dakikada N'Doye'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bero'nun uzak direğe gönderdiği topla geldi: 0-1. Fırtına bu skorla 44 gün sonra Süper Lig'de maç kazandı. Trabzonspor bu akşama kadar son beş resmi maçı galip bitirememişti. Bordo-mavili takım, Türkiye Kupası'nda da en son 26 Ekim 2016 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 3.tur maçında Çorum Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 mağlup edip grup aşamasına kalmıştı.



İLK GOLÜNÜ ATTI

3 puanı getiren golü atan Bero, bordo-mavililerin ligde kaydettiği son 5 gole büyük katkı yaptı. Bu beş golün üçüne iki asist ve 1 de golle imza atan Bero, ayrıca bordomavili forma ile ligdeki ilk golünü de kaydetti. Ayrıca Trabzonspor'un Azeri futbolcusu Sheidaev, bordo-mavili forma altında ilk kez bir lig maçında forma giydi. Daha önce iki kez Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapan Sheidaev, 80'de Bero'nun yerine oyuna dahil oldu.



ÇOK MUTLUYUM

Golün kahramanı Bero, "Bu maç bizim çok zordu ve kazanmamız gerekiyordu. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gol attığım için sevinçliyim ama takım olarak kazanmamız önemliydi. Gerçekten çok mutlu oldum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik" dedi.





Yunus Emre SEL