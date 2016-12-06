Ersun Yanal sürpriz yapmadı

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü. Tecrübeli hoca kart cezalısı Onazi'nin yokluğunda orta sahada Aytaç'a görev verirken, savunmanın solunda ise İbanez'in yerine Güray'ı 11'de değerlendirdi. Yanal, forvet hattında Muhammet Demir ile N'Doye arasındaki tercihini yine tecrübeli isim N'Doye'dan yana kullandı.