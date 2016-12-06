Ersun Yanal sürpriz yapmadı
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Kayserispor maçında beklenen kadroyu sahaya sürdü. Tecrübeli hoca kart cezalısı Onazi'nin yokluğunda orta sahada Aytaç'a görev verirken, savunmanın solunda ise İbanez'in yerine Güray'ı 11'de değerlendirdi. Yanal, forvet hattında Muhammet Demir ile N'Doye arasındaki tercihini yine tecrübeli isim N'Doye'dan yana kullandı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:25
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Ersun Yanal sürpriz yapmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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