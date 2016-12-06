Efsaneler karşı karşıya geldi
Trabzonspor Kulübü'nün efsane futbolcuları dörtlü salon futbol turnuvasında karşı karşıya geldi.
Trabzonspor Kulübü'nün efsane isimlerinin forma giyindiği "Ortahisar Belediyesi Efsanelerle Yeniden Turnuvası" adı altında düzenlenen futbol turnuvası 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Turnuvanın ilk maçında gerçekleşen mücadelede Kenan, Selim, Erdinç, Hasan Üçüncü, Semavi, Mehmet Yılmaz, Orhan ve Tayfun Cora'dan oluşan bordo takım, Emrah, Okan, Lemi, Czyio, Fatih Tekke, Mehmet Zengin ve Volkan'ın yer aldığı çubuklu takımı 7-1 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo takımda Orhan (3), Mehmet Yılmaz (2), Hasan Üçüncü ve Tayfun Cora ağları havalandırırken, çubuklu takımın tek golünü ise Mehmet Zengin kaydetti.
Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise, Nihat, Sommers, Güngör, Kazım, Murat, Hasan, Erhan ve Macit'ten oluşan mavi takım ile Kenan, Şeyhmus, Mehmet Kahriman, Yusuf, Yattara, Mehmet Soykök, Musa ve Bahattin Güneş'in yer aldığı beyaz takım karşı karşıya geldi. 3-3 beraberlikle tamamlanan karşılaşmada penaltı atışlarında 4-2 öne geçen mavi takım finale yükseldi. Bordo ve mavi takım finale yükselirken, dörtlü salon turnuvası yarın akşam oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla sona erecek.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 10:20
- ''Böyle bir isteğim...''
Toplam 4
Yorum
anl siz senol hoca kadar mert olabılsenız keske seref yoksunu febeliler
- Bruma'dan samimi açıklamalar
Toplam 11
Yorum
anl hahaha hıc gulecegım yoktu şampiyonluk kım sız kım ılk 5e gırın de dua edın
- Kupa cennette
Toplam 3
Yorum
TurkiyeGercegi Allah kimseye göstermesin böyle bir şey bizde olsa, yayıncı ekipler olaya hemen karşı çıkar, sırf maçı oynatabilmek adına bir organizasyon düzenlerler ve 1. ile 3. nün oynayacağı bir maç izlerdik. Tebrik ederim Brezilyalı futbol severleri.
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