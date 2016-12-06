 A Spor’da dev şölen – Fotomaç – 06 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’da dev şölen

    A Spor’da dev şölen

    'da forma giymiş eski futbolcuların katılımıyla düzenlenen dörtlü salon futbol turnuvasında bordo ve mavi takım finale yükseldi.

    '' adı altında Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve A Spor ekranlarından HD kalitesinde naklen yayınlanan turnuvanın ilk maçında çubuklu takımı 7-1 mağlup eden bordo takım finale yükseldi. Bordo takımın gollerini Orhan (3), Mehmet Yılmaz (2), Hasan Üçüncü ve Tayfun Cora kaydederken, çubuklu takımın tek golünü Mehmet Zengin attı. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise mavi takım, beyaz takımı normal 3-3 eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup ederek finale çıktı. Mavi takımın gollerini Sommers (2), Murat (2), Kazım (2), Güngör, beyaz takımın gollerini ise Yattara (3), Yusuf ve Mehmet Soykök kaydetti. 'Efsanelerle Yeniden' dörtlü salon futbol turnuvası, bugün 17.00'de oynanacak olan üçüncülük ve 18.15'te oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Final karşılaşmaları da A Spor'dan canlı yayınlanacak.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 03:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Spor’da dev şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.