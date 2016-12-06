A Spor’da dev şölen
Trabzonspor'da forma giymiş eski futbolcuların katılımıyla düzenlenen dörtlü salon futbol turnuvasında bordo ve mavi takım finale yükseldi.
'Efsanelerle Yeniden' adı altında Trabzon 19 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve A Spor ekranlarından HD kalitesinde naklen yayınlanan turnuvanın ilk maçında çubuklu takımı 7-1 mağlup eden bordo takım finale yükseldi. Bordo takımın gollerini Orhan (3), Mehmet Yılmaz (2), Hasan Üçüncü ve Tayfun Cora kaydederken, çubuklu takımın tek golünü Mehmet Zengin attı. Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise mavi takım, beyaz takımı normal 3-3 eşitlikle tamamlanan mücadelede penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup ederek finale çıktı. Mavi takımın gollerini Sommers (2), Murat (2), Kazım (2), Güngör, beyaz takımın gollerini ise Yattara (3), Yusuf ve Mehmet Soykök kaydetti. 'Efsanelerle Yeniden' dörtlü salon futbol turnuvası, bugün 17.00'de oynanacak olan üçüncülük ve 18.15'te oynanacak final maçıyla tamamlanacak. Final karşılaşmaları da A Spor'dan canlı yayınlanacak.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 03:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
A Spor’da dev şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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