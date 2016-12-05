 Trabzonspor'dan Tosic bombası – Fotomaç – 05 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan Tosic bombası

    Trabzonspor'dan Tosic bombası

    Rus basını, bordo-mavili scoutların ’nın Ural ile oynadığı maçta ’i izlediğini yazdı. 29 yaşındaki oyuncu sezon sonu serbest kalacak.

    Devre arasında takıma 3-4 nokta takviye yapmayı planlayan , gözünü Rus pazarına çevirdi... Newsforbreakfast sitesi, bordo- mavili kulübün scoutlarının, 'nın Ural ile oynadığı maçta Sırp kanat oyuncusu Zoran Tosic'i izlediğini yazdı. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda biteceği vurgulanırken, CSKA Moskova'nın yeni mukavele teklifini düşük bulduğu için kabul etmediği belirtildi.

    TAŞÇI İÇİN DE PAZARLIK
    Manchester United'den 2010 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan , bu sezon görev aldığı 18 karşılaşmada 1 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi. Tosic için son kararı scout ekibinden gelecek rapora göre verecek olan Trabzonspor'un, stoper mevkisine de Serdar Taşçı için Spartak Moskova ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Tosic gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Taşçı için de pazarlıkların olumlu yönde seyrettiği ifade edildi.

    KARİYERLİ VE TECRÜBELİ
    Partizan'da (49 maç/14 gol) parlayan Zoran Tosic, Manchester United (2 maç) ve FC Köln (13 maç/5 gol) gibi firma takımlarda forma giydi. 2010'da transfer olduğu CSKA Moskova forması ile 172 maça çıkıp, 37 gol atan tecrübeli oyuncunun, Sırp Milli Takımı'nda da 76 maçta 11 golü var.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'dan Tosic bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle