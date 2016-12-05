 Trabzonspor kötü gidişe dur dedi! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    kötü gidişe dur dedi!

    Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!

    'in 13. hafta mücadelesinde tarihinin en kötü sezonunu geçiren , kötü gidişe dur dedi. Fırtına, 36. dakikada 'nun attığı golle deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardı.

    İlk yarısı 'un üstünlüğüne geçilen mücadelede Bero'nun attığı golle bordo-mavililer devreye 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda daha atak bir vardı. Tempolu bir ikinci yarı olsa da karşılıklı ataklardan başka gol çıkmadı. Fırtına, Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek ligde nefes aldı.

    Trabzonspor bu sonuçla puanını 15'e yükseltti ve 12. sıraya yükseldi. Kayserispor ise 9 puanla 17.sırada kaldı.

    BERO FIRTINA'YI ÖNE GEÇİRDİ
    Trabzonspor, 'nun golüyle maçta öne geçti.Dame N'Doye'un pasıyla topla birlikte ceza alanı içine giren Matus Bero, penaltı noktasının gerisinden yaptığı plase vuruşla topu kaleci Ali Ahamada'nın solundan ağlarla buluşturdu.

    TRABZON 2. GOLE YAKLAŞTI
    Trabzonspor, 2. gole çok yaklaştı. Mehmet Ekici'nin pasıyla sağ kanattan hızla ceza alanı içine giren Yusuf Erdoğan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Erdoğan, aşırtma bir vuruş denedi ancak top yan ağlarda kaldı.

    KAYSERİ PENALTI BEKLEDİ
    Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Larrys Mabiala kafa vuruşunu yaptı ancak top Zeki Yavru'dan geri döndü. Bu pozisyonda Kayserisporlu oyuncular Zeki Yavru'nun topu eliyle oynadığı gerekçesiyle hakem Serkan Çınar'a itirazlarda bulundu ancak hakem Serkan Çınar oyunu devam ettirdi.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:52
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