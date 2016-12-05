 Trabzon'da efsaneler turnuvası – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
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    Trabzon'da efsaneler turnuvası

    Trabzon'da efsaneler turnuvası

    'un , , gibi eski futbolcuları, salon turnuvasında karşılaştı.

    Ortahisar Belediyesi tarafından organize edilen 'Efsaneler Yeniden' adlı salon turnuvasının ilk eleme maçları gerçekleştirildi.

    'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk maçında Kenan, Selim, Erdinç, Hasan Üçüncü, Semavi, , Orhan ve Tayfun Cora'dan oluşan bordo takım, Emrah, Okan, Lemi, Czyio, , Mehmet Zengin ve Volkan'ın yer aldığı çubuklu takımı 7-1 mağlup ederek finale yükseldi.

    Bordo takımın gollerini Orhan 3, Mehmet Yılmaz 2, Hasan Üçüncü ve Tayfun Cora kaydederken, çubuklu takımın tek golünü Mehmet Zengin'den geldi.

    Turnuvanın ikinci karşılaşmasında ise Nihat, Sommers, Güngör, Kazım, Murat, Hasan, Erhan ve Macit'ten oluşan mavi takım ile Kenan, Şehmus, Mehmet Kahriman, Yusuf, , Mehmet Soykök, Musa ve Bahattin Güneş'in yer aldığı beyaz takım karşı karşıya geldi.

    Normal süresi 3-3 berabere biten mücadelede penaltı atışlarını 7-6 kazanan mavi takım finale yükselen ikinci takım oldu.

    Mavi takımın gollerini Sommers 2, Murat 2, Kazım 2, Güngör, beyaz takımın gollerini ise Yattara 4, Yusuf ve Mehmet Soykök'den geldi.

    'Efsanelerle yeniden' dörtlü salon futbol turnuvası, yarın saat 17.00 ve 18.15'te oynanacak final ve üçüncülük maçlarıyla tamamlanacak.

    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:21
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