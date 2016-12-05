Tosic atağı
Rus basını, bordo-mavili scoutların CSKA Moskova’nın Ural ile oynadığı maçta Zoran Tosic’i izlediğini yazdı. 29 yaşındaki oyuncu sezon sonu serbest kalacak.
TAŞÇI İÇİN DE PAZARLIK
Manchester United'den 2010 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Zoran Tosic, bu sezon görev aldığı 18 karşılaşmada 1 gol atıp, 4 asist gerçekleştirdi. Tosic için son kararı scout ekibinden gelecek rapora göre verecek olan Trabzonspor'un, stoper mevkisine de Serdar Taşçı için Spartak Moskova ile görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi. Tosic gibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Taşçı için de pazarlıkların olumlu yönde seyrettiği ifade edildi.
KARİYERLİ VE TECRÜBELİ
Partizan'da (49 maç/14 gol) parlayan Zoran Tosic, Manchester United (2 maç) ve FC Köln (13 maç/5 gol) gibi firma takımlarda forma giydi. 2010'da transfer olduğu CSKA Moskova forması ile 172 maça çıkıp, 37 gol atan tecrübeli oyuncunun, Sırp Milli Takımı'nda da 76 maçta 11 golü var.
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:47
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 9
Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
Yorum
Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
Tosic atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.