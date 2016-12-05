Kayserispor - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Tarihin en kötü sezonunu yaşayan Trabzonspor'da moraller bozuk. Fırtına deplasmanda Kayserispor maçını kazanarak kötü gidişe dur demek istiyor.
Ligin geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan bordo-mavililer, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp kötü gidişatına son vererek moral bulmak istiyor. Ligde son 4 haftadır maç kazanamayan bordo-mavililer en son galibiyetini deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti.
TRABZONSPOR'UN DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ BULUNUYOR
Bu sezon deplasmanda 7'nci maçına çıkacak olan Trabzonspor oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 4 maçtan ise sahadan yenik ayrıldı. Gaziantepspor'a 1-0, Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, Galatasaray'ı 1-0 yenerken, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Dış sahada bu sezon 4 puan elde eden bordo-mavililer 14 puan kaybederek yarışta büyük bir yara aldı. Trabzonspor attığı 2 golle de dış sahada en az gol atan takım oldu.
TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 39. RANDEVUDA
Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla birlikte 39. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 38 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, rakip filelere 67 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
İki takım arasında Kayseri'de yapılan 19 maçta Trabzonspor 8, Kayserispor 6 kez galip geldi, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında Kayseri'de oynanan son 10 maçta konuk ekip Trabzonspor rakibine sadece bir maçta kaybetti. 5 maçta galip gelen Karadeniz ekibi 4 kez de sahadan beraberlik ayrıldı. Ev sahibi Kayserispor, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013'de 2-1'lik skorla elde etmişti.
İLK 11'LER
Kayserispor: Ahamada, Anıl, Levent, Mabiala, Kubilay, Kana Bıyık, Mijailovic, Murat Duruer, Welliton, Deniz, Umut Bulut
Trabzonspor: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Güray, Aytaç, Okay, Mehmet, Yusuf, Bero, N'Doye
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 21:55
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 8
Yorum
Ercan Trabzonspor ikinci yarı sahada yoktu rakip düşmüştü bu oyun anlayışı onları coşturdu nediyelimki
- Yasin büyük tepki çekti
Toplam 12
Yorum
özgür Takım ın kondisyoneri kim ya bu futbolcuları antalya maçında yakından izledim.kaslar gevşek sallanıyor.selçuk hiç uyumamış gibi adam geziyor sahada.uyurgezer gibi aldığı her topu geri veriyor.izlerken kanser olacazzz
- "Hedefimiz dünya kulübü Beşiktaş"
Toplam 16
Yorum
REİS TURAN FIKRET ORMAN BEŞİKTAŞİN BAŞINA 10 SENE ÖNCE OLSAYDIN DUNYA KULUBU OLMUŞTUK
Kayserispor - Trabzonspor | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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