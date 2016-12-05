İlk 11'ler belli oldu!

Ligin geride kalan 12 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan bordo-mavililer Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanıp kötü gidişatına son vererek moral bulmak istiyor. Ligde son 4 haftadır maç kazanamayan bordo-mavililer en son galibiyetini deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada elde etmişti.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ BULUNUYOR

Bu sezon deplasmanda 7'nci maçına çıkacak olan Trabzonspor oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 4 maçtan ise sahadan yenik ayrıldı. Gaziantepspor'a 1-0, Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, Galatasaray'ı 1-0 yenerken, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Dış sahada bu sezon 4 puan elde eden bordo-mavililer 14 puan kaybederek yarışta büyük bir yara aldı. Trabzonspor attığı 2 golle de dış sahada en az gol atan takım oldu.

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 39. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla birlikte 39. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 38 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, rakip filelere 67 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

İki takım arasında Kayseri'de yapılan 19 maçta Trabzonspor 8, Kayserispor 6 kez galip geldi, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında Kayseri'de oynanan son 10 maçta konuk ekip Trabzonspor rakibine sadece bir maçta kaybetti. 5 maçta galip gelen Karadeniz ekibi 4 kez de sahadan beraberlik ayrıldı. Ev sahibi Kayserispor, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013'de 2-1'lik skorla elde etmişti.



İŞTE İLK 11'LER



Kayserispor: Ahamada, Anıl, Levent, Mabiala, Kubilay, Kana Bıyık, Mijailovic, Murat Duruer, Welliton, Deniz, Umut Bulut



Trabzonspor: Onur, Zeki, Uğur, Durica, Güray, Aytaç, Okay, Mehmet, Yusuf, Bero, N'Doye