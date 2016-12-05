 Gum’da fiyat uyuşmazlığı – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Gum’da fiyat uyuşmazlığı

    Gum’da fiyat uyuşmazlığı
    'un listesindeki Brezilyalı stoper (Gum) için yapılan görüşmelerle ilgili detaylar ortaya çıktı. 'nin oyuncu için resmi bir teklif aldıklarını açıklamasının ardından yapılan temaslarda kulüplerin bonservis konusunda anlaşamadığı ifade edildi. Brezilya basını, Gum için Trabzonspor'un yaptığı teklifin yetersiz olduğunu yazarken, ancak 4 milyon euro civarında bir teklif gelmesi durumunda transferin gerçekleşebileceğini duyurdu.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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