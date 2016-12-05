Fırtına ‘çıkış’ arıyor
Süper Lig’de 4 maçtır kazanamayan bordomavililer, Kayserispor’a konuk oluyor. Yanal, şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.
FORVETTE MUHAMMET
Tecrübeli çalıştırıcı, Kayseri'de forvet hattında değişikliğe gidecek. Son haftalarda ısrarla üzerinde durduğu Dame N'Doye'dan beklenen verimi alamayan Ersun Yanal'ın bugün Muhammet Demir'e görev vermesi bekleniyor. Muhammet'e gol yollarında kanatlardan Matus Bero ve Yusuf Erdoğan destek verecek. Savunmanın göbeğinde ise Durica ile Uğur Demirok ikilisi forma giyecekler.
MEHMET VE OKAY İLK 11'DE
Fırtına'da cezalı Ogenyi Onazi ile sakatlığı devam eden Castillo kadroya alınmadı. Kart cezaları biten Mehmet Ekici ile Okay Yokuşlu ise Kayseri'de formalarına kavuşacak. Orta sahayı organize edecek ikiliye Aytaç Kara eşlik edecek. Yanal, Ekici ve Okay'dan hücuma destek olmalarını ve fırsat buldukları anda mesafe tanımaksızın şut atıp kaleyi yoklamaları talimatını verdi.
SINIRDAKİ 4'LÜYE KART UYARISI
Trabzon'da 3'er sarı kartı bulunan Durica, Bero, Aytaç ve Zeki, bugün de sarı kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon lig+kupada 55 sarı kart gören bordo-mavili ekipte teknik heyet, futbolculara 'Daha dikkatli olun' uyarısı yaptı.
TRABZONSPOR 25-12 ÖNDE
Trabzonspor ile Kayserispor, ligde 47. kez karşılaşıyor. Geride kalan 46 maçta bordo-mavili takımın 25, Kayserispor'un 12 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Trabzon 66 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü. Fırtına, geçen sezon oynanan iki maçı 1-0 ve 2-1 kazanmıştı.
YUNUS EMRE SEL
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:51
- Cimbom fırsat tepmedi!
Toplam 23
Yorum
MERT hoca devre arasına girmeden gönderilmeli bu ne çliedir yahu her sene aynı dertler.. 10 kişilik takıma karşı çift forvet yapamıyor- milyon eu luk adamları 90 da vakit çalmak için oyuna alıyor de jong tolga ciğerciden çok kötü ama 11 de... sabri dökülüyor çalım manyağı yaptılar adamı 10 kişilik kasımpaşanın her gelişi her atak kalede bitti Linnes klubede takım savunması diye bişey yok kazansa bile oyun kötü yeter artık yahu gönderin bu adamı
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
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Yorum
Ahmet kemal Sanli besiktasimiz burdada gosterdi buyuklugunu. Fb taraftari eski milli oyunculari gokhan gonulu ayakta alkislamak yerine etmedigini birakmadi.yeri geldi kufretti yeri geldi suratina dolar atti yeri geldi sahada bicti. Fblilerin fair playdan anladiklari budur. Biz tosicin pozisyonuna kirmizi deriz de sen persi nin pozizyonuna kirmizi diyemezsin. Biz trabzon macinda q7 atilmaliydi deriz de sen h. Ali kaldirimin yaptigi cok ayip bile diyemezsin. Aramizdaki fark budur febliler. Biz vicdanliyizdir sen degilsindir. O yuzden fair play ruhunu anlamani beklemeyiz senden
- ''Son derece çirkin...''
Toplam 59
Yorum
Madenli Senin gibi kekler de asalet sansınlar hepsi para için yapıyor Tümer de Gökhan da
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