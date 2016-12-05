 Fırtına ‘çıkış’ arıyor – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Fırtına ‘çıkış’ arıyor

    Fırtına ‘çıkış’ arıyor

    ’de 4 maçtır kazanamayan bordomavililer, Kayserispor’a konuk oluyor. Yanal, şanssızlıklarını kırmak istediklerini söyledi.

    ve 'nda oynadığı son 5 resmi maçından galibiyetle ayrılamayan Trabzonspor, ligde bugün Kayserispor'a konuk olacak. Bordo-mavili takımda hedef kazanıp, 3 puan hasretine son vermek. Teknik direktör Ersun Yanal, "Gerçek potansiyelimizi sahaya yansıtarak şanssızlığımızı kırmak istiyoruz" diye konuştu.

    FORVETTE MUHAMMET
    Tecrübeli çalıştırıcı, Kayseri'de forvet hattında değişikliğe gidecek. Son haftalarda ısrarla üzerinde durduğu Dame N'Doye'dan beklenen verimi alamayan 'ın bugün Muhammet Demir'e görev vermesi bekleniyor. Muhammet'e gol yollarında kanatlardan Matus Bero ve Yusuf Erdoğan destek verecek. Savunmanın göbeğinde ise Durica ile Uğur Demirok ikilisi forma giyecekler.

    MEHMET VE OKAY İLK 11'DE
    Fırtına'da cezalı Ogenyi Onazi ile sakatlığı devam eden Castillo kadroya alınmadı. Kart cezaları biten Mehmet Ekici ile Okay Yokuşlu ise Kayseri'de formalarına kavuşacak. Orta sahayı organize edecek ikiliye Aytaç Kara eşlik edecek. Yanal, Ekici ve Okay'dan hücuma destek olmalarını ve fırsat buldukları anda mesafe tanımaksızın şut atıp kaleyi yoklamaları talimatını verdi.

    SINIRDAKİ 4'LÜYE KART UYARISI
    Trabzon'da 3'er sarı kartı bulunan Durica, Bero, Aytaç ve Zeki, bugün de sarı kart görmeleri durumunda haftaya oynanacak Adanaspor maçında forma giyemeyecek. Bu sezon lig+kupada 55 sarı kart gören bordo-mavili ekipte teknik heyet, futbolculara 'Daha dikkatli olun' uyarısı yaptı.

    TRABZONSPOR 25-12 ÖNDE
    ile Kayserispor, ligde 47. kez karşılaşıyor. Geride kalan 46 maçta bordo-mavili takımın 25, Kayserispor'un 12 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma berabere sonuçlandı. Trabzon 66 gol atarken, kalesinde 43 gol gördü. Fırtına, geçen sezon oynanan iki maçı 1-0 ve 2-1 kazanmıştı.



    YUNUS EMRE SEL
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:51
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