Eto’o: Karım bilir!

Bordo-mavili ekibin forvete düşündüğü Antalyasporlu Samuel Eto'o, Fransa'daki Telefoot programına açıklamalar yaptı. Kamerunlu, 'Marsilya'ya transfer olmak ister misin?' sorusuna, "Marsilya'ya 'hayır' demek zor. Önce karıma sormalıyım. Patron o!" yanıtını verirken, Pep Guardiola'nın dünyanın en iyisi olduğunu söyledi.