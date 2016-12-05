 Cardozo: Beni alın – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Cardozo: Beni alın

    Cardozo: Beni alın
    Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fırtına'ya 'dan 'Beni geri alın' mesajı geldiği ileri sürüldü. Paraguaylı forvetin, Olympiakos-Levadiakos maçında Elyounoussi'yi izleyen 'ın yardımcısı Volkan Kazak'a 'İsterseniz 'a geri dönerim' dediği ileri sürüldü.
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:45
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