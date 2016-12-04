Yolculuk bugün
Fırtına, yarınki Kayserispor maçı için bugün saat 14.00'te Kayseri'ye hareket edecek. Bordo- mavili kafilede sakat ve cezalı oyuncuların dışındaki tüm futbolcuların yer alması beklenirken; teknik direktör Ersun Yanal, Gümüşhanespor maçından sonra antrenmanlarda özellikle hücum hattında farklı isimleri denedi. Yanal'ın forvet hattında uzun bir aradan sonra yeniden Muhammet Demir'e görev verebileceği öğrenildi. Demir, Gümüşhane maçında gol atmıştı.
SALON TURNUVASI YAPILACAK
Bordo-mavili takımda forma giymiş eski futbolcuların katılımıyla dörtlü salon futbol turnuvasının yapılacağı belirtildi. 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde 'Efsanelerle yeniden' adı altında yapılması planlanan turnuva ile hem birlik beraberliğin sağlanması, kulübün eski futbolcularının taraftarlarla buluşturulması hedefleniyor.
SALON TURNUVASI YAPILACAK
Bordo-mavili takımda forma giymiş eski futbolcuların katılımıyla dörtlü salon futbol turnuvasının yapılacağı belirtildi. 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde 'Efsanelerle yeniden' adı altında yapılması planlanan turnuva ile hem birlik beraberliğin sağlanması, kulübün eski futbolcularının taraftarlarla buluşturulması hedefleniyor.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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