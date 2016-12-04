 Yolculuk bugün – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Yolculuk bugün

    Yolculuk bugün
    Fırtına, yarınki Kayserispor maçı için bugün saat 14.00'te Kayseri'ye hareket edecek. Bordo- mavili kafilede sakat ve cezalı oyuncuların dışındaki tüm futbolcuların yer alması beklenirken; teknik direktör Ersun Yanal, Gümüşhanespor maçından sonra antrenmanlarda özellikle hücum hattında farklı isimleri denedi. Yanal'ın forvet hattında uzun bir aradan sonra yeniden Muhammet Demir'e görev verebileceği öğrenildi. Demir, Gümüşhane maçında gol atmıştı.

    SALON TURNUVASI YAPILACAK
    Bordo-mavili takımda forma giymiş eski futbolcuların katılımıyla dörtlü salon futbol turnuvasının yapılacağı belirtildi. 6-7 Aralık 2016 tarihlerinde 'Efsanelerle yeniden' adı altında yapılması planlanan turnuva ile hem birlik beraberliğin sağlanması, kulübün eski futbolcularının taraftarlarla buluşturulması hedefleniyor.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:21
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