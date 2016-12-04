 Yanal’ın evinde zirve – Fotomaç – 04 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yanal’ın evinde zirve

    Yanal’ın evinde zirve

    Yönetim; Gümüşhane maçından sonra önce Avni Aker’de, ardından teknik direktör Yanal’ın evinde toplantı yaptı.

    'ndaki Gümüşhanespor mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu gece geç saatlere kadar Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda toplantı yaptı. Toplantının ilerleyen saatlerinde ise Başkan Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin teknik direktör Ersun Yanal'ın evine giderek toplantıya burada devam ettiği öne sürüldü. Yaklaşık 3 saat süren bu görüşmede takımın performansı tüm detaylarıyla masaya yatırılırken, Ersun Yanal özellikle son dokunuşları yapamadıklarına vurgu yaparak takviye istedi. Yönetim kurulu ise Kayserispor maçının mutlaka kazanılması gerektiğinin altını çizerek takımın performansının mutlaka artması gerektiğini belirtti.


    Yunus Emre SEL
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal’ın evinde zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.