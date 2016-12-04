Yanal’ın evinde zirve
Yönetim; Gümüşhane maçından sonra önce Avni Aker’de, ardından teknik direktör Yanal’ın evinde toplantı yaptı.
Türkiye Kupası'ndaki Gümüşhanespor mağlubiyeti sonrası yönetim kurulu gece geç saatlere kadar Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda toplantı yaptı. Toplantının ilerleyen saatlerinde ise Başkan Muharrem Usta ile yönetim kurulu üyelerinin teknik direktör Ersun Yanal'ın evine giderek toplantıya burada devam ettiği öne sürüldü. Yaklaşık 3 saat süren bu görüşmede takımın performansı tüm detaylarıyla masaya yatırılırken, Ersun Yanal özellikle son dokunuşları yapamadıklarına vurgu yaparak takviye istedi. Yönetim kurulu ise Kayserispor maçının mutlaka kazanılması gerektiğinin altını çizerek takımın performansının mutlaka artması gerektiğini belirtti.
Yunus Emre SEL
Yunus Emre SEL
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
Yanal’ın evinde zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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