Trabzonspor moral düzeltme peşinde
Tarihin en kötü sezonunu yaşayan Trabzonspor'da moraller bozuk olurken, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçına kazanarak kötü gidişe dur demek istiyor.
Trabzonspor'un deplasmanda 1 galibiyeti bulunuyor
Bu sezon deplasmanda 7'nci maçına çıkacak olan Trabzonspor oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. 4 maçtan ise sahadan yenik ayrıldı. Gaziantepspor'a 1-0, Alanyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 4-0, Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan bordo-mavililer, Galatasaray'ı 1-0 yenerken, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Dış sahada bu sezon 4 puan elde eden bordo-mavililer 14 puan kaybederek yarışta büyük bir yara aldı. Trabzonspor attığı 2 golle de dış sahada en az gol atan takım oldu.
Trabzonspor ile Kayserispor 39. randevuda
Trabzonspor ile Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla birlikte 39. kez karşı karşıya gelecekler. Geride kalan 38 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 23-6 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, rakip filelere 67 gol gönderirken, kalesinde 39 gol gördü.
Kayseri'deki maçlar
İki takım arasında Kayseri'de yapılan 19 maçta Trabzonspor 8, Kayserispor 6 kez galip geldi, 5 maç da beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında Kayseri'de oynanan son 10 maçta konuk ekip Trabzonspor rakibine sadece bir maçta kaybetti. 5 maçta galip gelen Karadeniz ekibi 4 kez de sahadan beraberlik ayrıldı. Ev sahibi Kayserispor, Trabzonspor karşısında son galibiyetini 2012-2013 sezonunda 4 Mayıs 2013'de 2-1'lik skorla elde etmişti.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 12:13
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 4
Yorum
Önder Biz Beşiktaş lılar olarak bu futbol camialarına daha çok ilkler yaşatacağız sizinle bütün dünya gurur duyuyor helal olsun size
- İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Toplam 23
Yorum
Halilibrahim Galatasaray a başarılar diliyorum hak eden kazansın inşallah Cimbom kazanır
- Yavru Kartal’dan fair-play dersi
Toplam 4
Yorum
Aslan Bunu finalde takimin tek farkla maglup yada galipken enaz yarim saat mac bitimine varken yap ADAMMIS DIYELIM ucuz numarayi kerizler yer
Trabzonspor moral düzeltme peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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