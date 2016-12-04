''Kızılcık şerbeti içiyoruz''
“Ya günlük kararlarla avunup avutacağız. Ya da kızılcık şerbeti içip her tür eleştiriyi sineye çekerek iş planına göre yürüyeceğiz. Takımın üst düzeyde yarışabilir olması için öz güven yükselmesine ve 2-3 transfer döneminde nokta atışı 6-7 net oyuncuya ihtiyaç var”
Trabzonspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından Başkan Muharrem Usta, artan eleştirilere cevap verdi. Başkan Usta, saha sonuçlarının beklenen seviyeden çok uzak olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, "En çok da içinde yaşayan birisi olarak ben üzülebilirim takımımızın sportif alandaki durumuna. Ancak hiçbir şey sebepsiz ortaya çıkmaz. Maalesef ekonomik sorunlar daha çok uzun süre yoluna girecek gibi durmuyor. Kara delik; kulübün geleceğini acımasızca yutuyor ve öğütüyor. Bir sarmaldan çıkmaya çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz" ifadesini kullandı.
DEVRE ARASINDA 2-4 TRANSFERLE SPORTİF ALANDA İYİLEŞME OLACAKTIR
Muharrem Usta, devre arasında takımı güçlendireceklerine de vurgu yaparak, "Takımın üst düzeyde yarışabilir olması için öz güven yükselmesine ve 2-3 transfer döneminde nokta atışı 6-7 net oyuncuya ihtiyacımız var. Ya günlük kararlarla avunup avutacağız. Ya da... Kızılcık şerbeti içip her tür eleştiriyi sineye çekerek iş planına göre yürüyeceğiz. Tüm sıkıntılara rağmen devre arasında 2-4 iyi transferle sportif alanda da bir iyileşme tabii ki olacaktır. Ama ne yazık ki yolumuz uzun. Bunun için camia olarak sabretmeli, mücadeleye, savaşmaya devam etmeliyiz" dedi.
GÜN HARMAN OLMA GÜNÜDÜR
Başkan Usta, Akyazı Stadı'nın ikinci yarıda açılacağını da ifade ederek, "Stadın açılması da ikinci devreye pozitif etki yapacaktır. Özetle; her şeyin farkındayız ama maalesef camia olarak bu bedeli ödeyeceğiz. Herkes inansın ki çok üzgünüz ama ne yapacağımızı biliyoruz. O güzel günleri tekrar görmek istiyorsak; 'Kırmayalım, cesaret verelim.' Ağır hasarlı, engebeli uzun bir yoldayız. Zor olacak hem de çok zor. Bizim için de herkes için de. Ama olsun sizinle başaracağız. Kulüp tarihinin en zor döneminden geçiyoruz. Kulübüm için ne yapabilirim diyen herkesi düşünmeye davet ediyorum. Gün harman olma günüdür" diye konuştu.
DEVRE ARASINDA 2-4 TRANSFERLE SPORTİF ALANDA İYİLEŞME OLACAKTIR
Muharrem Usta, devre arasında takımı güçlendireceklerine de vurgu yaparak, "Takımın üst düzeyde yarışabilir olması için öz güven yükselmesine ve 2-3 transfer döneminde nokta atışı 6-7 net oyuncuya ihtiyacımız var. Ya günlük kararlarla avunup avutacağız. Ya da... Kızılcık şerbeti içip her tür eleştiriyi sineye çekerek iş planına göre yürüyeceğiz. Tüm sıkıntılara rağmen devre arasında 2-4 iyi transferle sportif alanda da bir iyileşme tabii ki olacaktır. Ama ne yazık ki yolumuz uzun. Bunun için camia olarak sabretmeli, mücadeleye, savaşmaya devam etmeliyiz" dedi.
GÜN HARMAN OLMA GÜNÜDÜR
Başkan Usta, Akyazı Stadı'nın ikinci yarıda açılacağını da ifade ederek, "Stadın açılması da ikinci devreye pozitif etki yapacaktır. Özetle; her şeyin farkındayız ama maalesef camia olarak bu bedeli ödeyeceğiz. Herkes inansın ki çok üzgünüz ama ne yapacağımızı biliyoruz. O güzel günleri tekrar görmek istiyorsak; 'Kırmayalım, cesaret verelim.' Ağır hasarlı, engebeli uzun bir yoldayız. Zor olacak hem de çok zor. Bizim için de herkes için de. Ama olsun sizinle başaracağız. Kulüp tarihinin en zor döneminden geçiyoruz. Kulübüm için ne yapabilirim diyen herkesi düşünmeye davet ediyorum. Gün harman olma günüdür" diye konuştu.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Elde var "0"
Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
- Tolgay: "Kiev maçı daha önemli"
Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
- Şenol Güneş Gökhan Gönül'e sahip çıktı
Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
''Kızılcık şerbeti içiyoruz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.