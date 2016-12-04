Kart uyarısı
Fırtına bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 44 kez sarı kart ve bir kez kırmızı kart gördü. Trabzonspor böylece ligin en çok kart gören takımı oldu. Son iki haftada 14 sarı kart gören bordo-mavililerin teknik heyeti futbolcuları uyardı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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