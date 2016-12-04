Kart uyarısı

Fırtına bu sezon Süper Lig'de 12 maçta 44 kez sarı kart ve bir kez kırmızı kart gördü. Trabzonspor böylece ligin en çok kart gören takımı oldu. Son iki haftada 14 sarı kart gören bordo-mavililerin teknik heyeti futbolcuları uyardı.