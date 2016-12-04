 Castillo ayrı çalıştı – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Castillo ayrı çalıştı

    Castillo ayrı çalıştı
    , 'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dar alanda oynanan oyun ile son bulan çalışmada Fabian Castillo takımdan ayrı koşu yaptı.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:22
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