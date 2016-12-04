Castillo ayrı çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dar alanda oynanan oyun ile son bulan çalışmada Fabian Castillo takımdan ayrı koşu yaptı.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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