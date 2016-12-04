 Beni alın – Fotomaç – 04 Aralık 2016
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    04 Aralık 2016, Pazar
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    Beni alın

    Menajeri aracılığıyla haber yollayan ’nın “’a hizmet etmek istiyorum. Orada yarım kalan bir işim var” dediği ileri sürüldü.

    Bordo-mavili takımın eski forveti 'nın aklı hâlâ 'da. Menajeri aracılığıyla Karadeniz ekibine haber yollayan Jaja'nın "Trabzonspor'a hizmet etmek istiyorum. Orada yarım kalan bir işim var" dediği ileri sürüldü. 2010-11 sezonunda Trabzonspor'da ortaya koyduğu performansla (31 maçta 14 gol ve 3 asist) bordo-mavili taraftarların sevgilisi olan Jaja, daha sonra forma giydiği İnternacional, Metalist Kharkiv, Kayserispor, Coritiba, Chongging Lifan ve Lokeren'de bir türlü kendini gösteremedi. Bu sezon Lokeren formasıyla 12 maçta 2 gol atan ve son 4 haftada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki Brezilyalı'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
    1. 04 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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