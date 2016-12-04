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Menajeri aracılığıyla haber yollayan Jaja’nın “Trabzonspor’a hizmet etmek istiyorum. Orada yarım kalan bir işim var” dediği ileri sürüldü.
Bordo-mavili takımın eski forveti Jaja'nın aklı hâlâ Trabzonspor'da. Menajeri aracılığıyla Karadeniz ekibine haber yollayan Jaja'nın "Trabzonspor'a hizmet etmek istiyorum. Orada yarım kalan bir işim var" dediği ileri sürüldü. 2010-11 sezonunda Trabzonspor'da ortaya koyduğu performansla (31 maçta 14 gol ve 3 asist) bordo-mavili taraftarların sevgilisi olan Jaja, daha sonra forma giydiği İnternacional, Metalist Kharkiv, Kayserispor, Coritiba, Chongging Lifan ve Lokeren'de bir türlü kendini gösteremedi. Bu sezon Lokeren formasıyla 12 maçta 2 gol atan ve son 4 haftada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 30 yaşındaki Brezilyalı'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
- 04 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 18
Yorum
nerdesin maç sonu buradayım nickli bilader çok atıp tuttun haftaiçi noldu
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Toplam 32
Yorum
faruk her pozisyon da yalandan yere yere atarsan kendini, hakeme giderler tabi.... yere yatmaktan oyun mu oynadınız bir de konuşuyor.
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Toplam 7
Yorum
Kartal gol gol gol Serdar nooldu bankonAA ==>
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