 Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü

    Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü

    Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dar alanda oynanan oyun ile son bulan çalışmada Castillo takımdan ayrı koşu yaptı.

    Yolculuk yarın
    Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için yarın Kayseriye gidecek. Hareket öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacak olan bordo-mavililer saat 14.30'da Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:31
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