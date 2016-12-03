Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'de zor günler geçiren Trabzonspor, Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dar alanda oynanan oyun ile son bulan çalışmada Castillo takımdan ayrı koşu yaptı.
Yolculuk yarın
Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçı için yarın Kayseriye gidecek. Hareket öncesi son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacak olan bordo-mavililer saat 14.30'da Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:31
- Suçlu biziz
Toplam 7
Yorum
mustafa SUC SIZIN OLURMU SUCLUYU BEN BULDUM SUCLU GUMUŞHANE SPOR COK AYIP ETTILER SIZI YENMEKLE UZULUYORUM AMA KARDESLARIM FUTBOLDA HERSEYVAR KOTU OYNAMADIK OLMAYINCA OLMAZ ATABILSEKK 5 OLURDU BIRISIDE ESTABANI TUTSUN ARKADASLAR SIZLER INANIYORUMKI BIZDENCOK UZULUYORSUNUZ SIMDI DIRILIŞ ZAMANI VAHLANMADEYIL 3 MAC 21 PUAN KONUSDURMAYIN INSANLARI VE UZMEYIN BIZLERI
- Derbi değil, Kiev önemli
Toplam 7
Yorum
Spor Sever Arkadas Yilmaz hoca gercekten buyuk Adam, Herseye okadar farkli ve guzel yorumlar yapiyorki sasiriyorum GS yi Adam Eder
- Beşiktaş'tan tarihe geçen hareket!
Toplam 1
Yorum
DobRa 3-0 öndeyken oyuncu çıkarıyoruzda merak edilen durum 3-3 yada 3-2 iken de bu centilmenlik yapılır mıydı..?
Trabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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