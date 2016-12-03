 Suçlu biziz – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Suçlu biziz

    Suçlu biziz

    Ziraat Türkiye Kupası'nda kendi sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da , takımın bu duruma gelmesinde kendilerinin suçlu olduğunu söyledi.

    Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen savunma oyuncusu, "Bu armanın büyüklüğünün farkındayız. Takımı bugünlere biz getirdik, bu durumdan çıkaracak olan da bizleriz. Bu kötü günlere gelmemizde bir kişi değil herkes suçlu. Takımı ayağa kaldırmamız gerek. Bunu da yapacağız" ifadelerini kullandı.

    Ersun Yanal'ın "Üretemiyoruz" isyanı istatistiklere de yansıyor. Süper Lig'de şu ana kadar en çok şut çeken 3. takım Trabzonspor. Fırtına 173 şutla lider Başakşehir, F.Bahçe'yi geçerken sadece 7 gol atabildi ve ligin en az gol atan iki takımdan biri.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:59
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