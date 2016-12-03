Nevzat Aydın futbolu bıraktı

Trabzonspor'un transfer komitesinin başında yer alan Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, görevinden ayrıldığını, yönetimde bundan sonra farklı görevlerde bulunacağını açıkladı.

Aydın, twitter'dan "Futbol ile ilgili görevlerimden çekilmeye karar verdim. Bu kararımın saha sonuçları ile alakası yok. Yönetimde farklı görevlerde bulunacağım. Takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağına inancım tam. Pazartesi Kayseri'de görüşürüz" diye yazdı.