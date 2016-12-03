 Nevzat Aydın futbolu bıraktı – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    futbolu bıraktı

    Nevzat Aydın futbolu bıraktı

    Trabzonspor'un transfer komitesinin başında yer alan Başkan Yardımcısı , görevinden ayrıldığını, yönetimde bundan sonra farklı görevlerde bulunacağını açıkladı.

    Aydın, twitter'dan "Futbol ile ilgili görevlerimden çekilmeye karar verdim. Bu kararımın saha sonuçları ile alakası yok. Yönetimde farklı görevlerde bulunacağım. Takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağına inancım tam. Pazartesi Kayseri'de görüşürüz" diye yazdı.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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