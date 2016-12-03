 Lecjaks takipte – Fotomaç – 03 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2016, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    takipte

    Lecjaks takipte

    Yönetim devre arasında ayrılması beklenen sol bek İbanez'in yerine oyuncu bakıyor.

    İlk hedef Young Boys'un Çek futbolcu Jan . 3 yıldır İsviçre'de forma giyen Lecjaks'in bonservisi 1 milyon euro. Bu sezon 15 resmi maçta forma giyen 26 yaşındaki sol bek 1 gol attı, 4 asist yaptı. 27 kez Çek Milli Takımı'nın formasını giyen oyuncunun 1 golü bulunuyor. Kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi olan 1.85 boyundaki savunmacı, Young Boys ile 141 maça çıktı ve 25 asist yaparak dikkat çekti.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lecjaks takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.