 Kupada atıyorlar ligde ise susuyorlar – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Kupada atıyorlar ligde ise susuyorlar

    Kupada atıyorlar ligde ise susuyorlar

    Bordo-mavili takımın Süper Lig’de skora katkı sağlayamayan forvetleri, gol suskunluğunu kupa karşılaşmalarında bozuyor

    Süper Lig'de geride kalan 12 haftada forma şansı bulan forvetler arasında sadece N'doye 7 maçta 1 gol kaydederken, 7 maçta 409 dakika sahada kalan Muhamet Demir, 10 maçta 496 dakika oynayan Hyun-Jun Suk henüz siftah yapamadı. Bordo- mavili takımda Ziraat Türkiye Kupası'nda N'doye'nin 2, Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir ve Ramil Sheidaev ise 1'er golü bulunuyor.

    KÖTÜ GİDİŞAT BİTMELİ
    En son 26.10.2016'da Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çorum Bld'yi uzatmalarda 2-1 yenip grup aşamasına kalan Fırtına daha sonra lig ve kupada beş maçta iki beraberlik üç yenilgi aldı. Trabzonspor, pazartesi günü bu istatistiği bitirmek istiyor.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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