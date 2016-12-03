Kupada atıyorlar ligde ise susuyorlar

Bordo-mavili takımın Süper Lig’de skora katkı sağlayamayan forvetleri, gol suskunluğunu kupa karşılaşmalarında bozuyor

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada forma şansı bulan forvetler arasında sadece N'doye 7 maçta 1 gol kaydederken, 7 maçta 409 dakika sahada kalan Muhamet Demir, 10 maçta 496 dakika oynayan Hyun-Jun Suk henüz siftah yapamadı. Bordo- mavili takımda Ziraat Türkiye Kupası'nda N'doye'nin 2, Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir ve Ramil Sheidaev ise 1'er golü bulunuyor.



KÖTÜ GİDİŞAT BİTMELİ

En son 26.10.2016'da Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çorum Bld'yi uzatmalarda 2-1 yenip grup aşamasına kalan Fırtına daha sonra lig ve kupada beş maçta iki beraberlik üç yenilgi aldı. Trabzonspor, pazartesi günü bu istatistiği bitirmek istiyor.