Kombine satışları artık iyice azaldı

Karadeniz ekibinde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından kombine satışları adeta durma noktasına geldi.

TS Club'lardaki ürün satışlarının da azaldığı belirtildi. Bu durum karşısında oldukça üzgün olan Trabzonspor yönetim kurulu ise devre arasında önemli isimleri takıma kazandırarak en azından camiada yeni bir hava yaratmak istiyor. Sponsorluk görüşmelerinin ise sekteye uğramaması için yoğun çaba harcanıyor. Başkan Muharrem Usta'nın görüşmeleri bizzat gerçekleştirdiği ev kulübün şu anda bir geçiş döneminin içerisinde bulunduğuna vurgu yaptığı belirtildi.