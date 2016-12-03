Yönetici Gökhan Saral, sıkıntılı dönemi geride bırakacaklarını belirterek, "Yönetim olarak kenetlendik" dedi.

Saral, şöyle konuştu: "Trabzonspor'umuz ve başkanımızın mutlak başarıyı yakalayıncaya kadar yanındayız. Bu yoldan dönmek yok! Kenetlenmiş ayaktayız! Kulübümüzü nasıl aldık, ne mücadeleler verdik. Ne biz ne camiamız ne de taraftarımız bir an bile pes etmeyiz. Sportif başarı da gelecektir, başarının sahibi çoktur, başarısızlık yetimdir. Trabzonspor bugünlere bizle mi geldi? Yakın geçmişi ve tarihi hataları ne çabuk unuttuk."