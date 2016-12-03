Büyük kenetlenme
Gümüşhanespor maçı sonrası soyunma odasında Yanal “Kaçmak yok” dedi Oyuncular da “Düştüğümüz yerden çıkacağız” diyerek birbirlerine söz verdi
45 DAKİKA KONUŞTU
Yanal'ın sorumluluğu tek başına almasına tepki gösteren kaptan Onur ve bazı futbolcular, "Burada bir sorun varsa hepimizden kaynaklanıyor. Aile ortamımız var ancak kazanmayı başaramıyoruz. Birlikte mücadele edip düştüğümüz yerden çıkacağız" ifadesini kullandı. Yaklaşık 45 dakika süren bu konuşma sırasında Yanal özellikle tüm rakipler karşısında oyunun genelinde daha çok pozisyona girmelerine karşın bunları değerlendiremediklerine vurgu yaptı.
YÖNETİM TAM DESTEK VERİYOR
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, stadyumun alt katında futbolcularla konuşurken, üst katta da Başkan Muharrem Usta, karşılaşmayı izleyen yöneticiler ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Alınan saha sonuçlarının can sıkıcı olduğunun vurgulandığı toplantıda teknik direktör Ersun Yanal'a tam destek verilerek bu durumdan çıkılabileceği kararı alındı. Ayrıca takım ile daha yakından ilgilenilmesi, Yanal'a sık sık görüşülmesi kararlaştırıldı.
Yunus Emre SEL
- 03 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 21:57
- Trabzonspor'da kritik toplantı
Toplam 25
Yorum
Eko Bu nasıl bir rezillik arkadaşjQuery19108656465548556298_1480711008322Yazıklar olsun size!!..
- Oğuzhan'dan derbi açıklaması
Toplam 16
Yorum
isminiz Bende diyorum besiktas yenilmez nede olsa bize yan taraftan bi talimat veren kulup baskanimiz yok ??
- Trabzonspor'da istifa depremi
Toplam 22
Yorum
Mehmet Başka bir Trabzonspor yok. Bu durumu kabullenmek zorunluluğu var. Düzelecek takım. Başkan'la Ersun hoca nın kıymeti bilinmeli. UEFA yüzünden transfer yapılamadı. Unutmayın. Devre arası bekleyin. İstifa çözüm değil.
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