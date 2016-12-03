 Büyük kenetlenme – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Büyük kenetlenme

    Büyük kenetlenme

    Gümüşhanespor maçı sonrası soyunma odasında Yanal “Kaçmak yok” dedi Oyuncular da “Düştüğümüz yerden çıkacağız” diyerek birbirlerine söz verdi

    Spor Toto Süper Lig'de aldığı sıkıntılı sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda da Gümüşhanespor'a 2-1 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor'da moraller bozuk... Maçın ardından soyunma odasında oyuncularına bir konuşma yapan teknik direktör , "Tüm sorumluluk benim. Ama kaçmak, yok bu durumu düzeltmek için mücadeleye devam edeceğiz. Elimizden geleni yapacağız" dedi ve oyuncularına söz verdi.

    45 DAKİKA KONUŞTU
    Yanal'ın sorumluluğu tek başına almasına tepki gösteren kaptan Onur ve bazı futbolcular, "Burada bir sorun varsa hepimizden kaynaklanıyor. Aile ortamımız var ancak kazanmayı başaramıyoruz. Birlikte mücadele edip düştüğümüz yerden çıkacağız" ifadesini kullandı. Yaklaşık 45 dakika süren bu konuşma sırasında Yanal özellikle tüm rakipler karşısında oyunun genelinde daha çok pozisyona girmelerine karşın bunları değerlendiremediklerine vurgu yaptı.

    YÖNETİM TAM DESTEK VERİYOR
    Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, stadyumun alt katında futbolcularla konuşurken, üst katta da Başkan Muharrem Usta, karşılaşmayı izleyen yöneticiler ile bir durum değerlendirmesi yaptı. Alınan saha sonuçlarının can sıkıcı olduğunun vurgulandığı toplantıda teknik direktör Ersun Yanal'a tam destek verilerek bu durumdan çıkılabileceği kararı alındı. Ayrıca takım ile daha yakından ilgilenilmesi, Yanal'a sık sık görüşülmesi kararlaştırıldı.

    Yunus Emre SEL
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:57
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