Bilal ısrarı

Fırtına, sezon başında da gündeme gelen Feyenoord’un 21 yaşındaki sağ kanadı için yeniden temaslara başladı

Trabzonspor'un Feyenoord'un 21 yaşındaki gurbetçisi Bilal Başacıkoğlu için yeniden hamle yaptığı belirtildi. Kulübüyle 2018'e kadar sözleşmesi bulunan sağ kanat oyuncusu daha önce de gündeme gelmişti. Trabzonlu baba ile Faslı annenin çocuğu olan Bilal'i Fatih Terim, A Milli Takım'a davet etmişti.



Bilal bir yandan asist, diğer yandan gol ve dripling yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Feyenoord'da sağ kanatta etkili isimler olduğu için istediği kadar forma şansı bulamayan Bilal'in, babasının memleketinin takımı olan Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği vurgulanıyor. Bu transferin 2 milyon euro'ya bitebileceği belirtiliyor.