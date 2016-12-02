 Yanal as kadro ile sahaya çıktı – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Yanal as kadro ile sahaya çıktı

    Yanal as kadro ile sahaya çıktı
    Teknik direktör , Gümüşhane karşısına ideale yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Yanal, ligde son oynanan G.Birliği maçının 11'inden 6 değişiklik yaparak Onur, Durica, Güray, Bero, Yusuf Erdoğan ve N'doye'nin yerlerine ilk 11'de Esteban, Okay, Mehmet, Suk, Muhammet Demir ve M. Yumlu'ya şans tanıdı. Sakat M. Akbaş ve Castillo oynamadı.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:22
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