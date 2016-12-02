Yanal as kadro ile sahaya çıktı
Teknik direktör Ersun Yanal, Gümüşhane karşısına ideale yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Yanal, ligde son oynanan G.Birliği maçının 11'inden 6 değişiklik yaparak Onur, Durica, Güray, Bero, Yusuf Erdoğan ve N'doye'nin yerlerine ilk 11'de Esteban, Okay, Mehmet, Suk, Muhammet Demir ve M. Yumlu'ya şans tanıdı. Sakat M. Akbaş ve Castillo oynamadı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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