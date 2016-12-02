Trabzonspor'da istifa depremi

Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an itibari ile yönetim kurulundaki futbol ile ilgili görevlerimden çekilmeye karar verdim. Bu kararımın günlük saha sonuçları ile alakası yoktur. Bundan sonra yönetimde farklı görevlerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.

Takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağına inancının tam olduğunu da vurgulayan Aydın, "Pazartesi Kayseri'de görüşürüz." yorumunda bulundu.



