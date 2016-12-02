 Trabzonspor'da istifa depremi – Fotomaç – 02 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Trabzonspor'da istifa depremi

    Trabzonspor'da istifa depremi

    Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, yönetim kurulundaki futbol ile ilgili görevlerinden çekilmeye karar verdiğini bildirdi.

    Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu an itibari ile yönetim kurulundaki futbol ile ilgili görevlerimden çekilmeye karar verdim. Bu kararımın günlük saha sonuçları ile alakası yoktur. Bundan sonra yönetimde farklı görevlerde bulunacağım." ifadelerini kullandı.

    Takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağına inancının tam olduğunu da vurgulayan Aydın, "Pazartesi Kayseri'de görüşürüz." yorumunda bulundu.

    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 17:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'da istifa depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.