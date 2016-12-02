Trabzonspor'da istifa depremi
Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Aydın, yönetim kurulundaki futbol ile ilgili görevlerinden çekilmeye karar verdiğini bildirdi.
Takımın üzerindeki şanssızlığı kıracağına inancının tam olduğunu da vurgulayan Aydın, "Pazartesi Kayseri'de görüşürüz." yorumunda bulundu.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 17:54
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Toplam 13
Yorum
HÜSEYİN YEMCİOĞLU çok yanlış biliyorsun bu yıl hakemler canımızı yakmadı mı
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Toplam 12
Yorum
Hagi haklısın ama Vargas konusunda katılmıyorum, gelmemeli
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Toplam 2
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mehmetfb aferin aferin kimden korkacağını iyi biliyosun
Trabzonspor'da istifa depremi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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