 Taraftarlar iç içe seyretti – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Taraftarlar iç içe seyretti

    Taraftarlar iç içe seyretti
    'ndaki - mücadelesinde misafir tribün bilet uygulaması yapılmadı. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları da yan yana gelerek aynı tribünlerde yer aldılar. Trabzonspor taraftarı bu karşılaşmaya beklenen ilgiyi göstermezken, az sayıdaki konuk ekip taraftarı da Avni Aker tribünlerinde yerlerini aldı. Karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları da tribünlere çağrılarak alkışlandı.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:21
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