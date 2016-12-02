Taraftarlar iç içe seyretti
Avni Aker Stadyumu'ndaki Trabzonspor-Gümüşhanespor mücadelesinde misafir tribün bilet uygulaması yapılmadı. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları da yan yana gelerek aynı tribünlerde yer aldılar. Trabzonspor taraftarı bu karşılaşmaya beklenen ilgiyi göstermezken, az sayıdaki konuk ekip taraftarı da Avni Aker tribünlerinde yerlerini aldı. Karşılaşma öncesi iki takımın futbolcuları da tribünlere çağrılarak alkışlandı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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