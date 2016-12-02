 PFDK’dan 119 bin TL ceza – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    ’dan 119 bin TL ceza

    PFDK’dan 119 bin TL ceza
    'dan 'a ceza geldi. Disiplin Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, G.Birliği-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bordo-mavililere 119 bin TL ceza kesildiği duyuruldu.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:34
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