PFDK’dan 119 bin TL ceza
PFDK'dan Trabzonspor'a ceza geldi. Disiplin Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada, G.Birliği-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı bordo-mavililere 119 bin TL ceza kesildiği duyuruldu.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ayasofya Bunlar deyil 1lig amatör takım yönetemez
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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