Mücadeleye devam
Ersun Yanal: Pozisyon var, şut var, tek problemimiz çizginin ötesine topu geçirememek. Oyuncularımla ayakta durarak savaşmaya devam edeceğiz.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal gol atamamaktan yakındı. "Pozisyon var, şut var, tek problem çizginin ötesine topu geçirememek" diyen bordo- mavili hoca, "Olmayan pozisyonlardan gol yedik. Oyuncularımız ve biz bu olumsuzlukları değiştirmek için çaba harcıyoruz. Skor üretemiyoruz. Taraftar haklı... Biz de onları mutlu etmek isteriz ancak bazen işler istediğiniz gibi gitmiyor" ifadesini kullandı.
KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Yanal şöyle devam etti: "Devre arasında bir takım girişimleri yapmak istiyoruz. Trabzonspor'u en iyi yerlere getirecek çabamızı sürdüreceğiz. Maçtan sonra oyuncularıma kaçmamak gerektiğini ve ayakta durarak mücadeleye devam edersek buralardan çıkacağımızı söyledim. Takımı en iyi yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.''
KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Yanal şöyle devam etti: "Devre arasında bir takım girişimleri yapmak istiyoruz. Trabzonspor'u en iyi yerlere getirecek çabamızı sürdüreceğiz. Maçtan sonra oyuncularıma kaçmamak gerektiğini ve ayakta durarak mücadeleye devam edersek buralardan çıkacağımızı söyledim. Takımı en iyi yere getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.''
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:48
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