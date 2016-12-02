Kerim’i istiyoruz
Bordo-mavili yönetim, Beşiktaş’tan Kerim Frei’yi sözlü olarak istedi Ancak siyah-beyazlı kulüp şu an için bu transfere çekimser yaklaşıyor.
Trabzonspor yönetimi, Beşiktaş'ın gurbetçi kanat oyuncusu Kerim Frei ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. Siyah-beyazlı kulübün oyuncuyu satmaya yanaşmadığını belirtmesine rağmen bordo-mavililerin sözlü olarak bir teklif yaptığı ortaya çıktı. 23 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Fırtına, satın alma opsiyonunu da almak amacında.
ÖMER ALİ İÇİN DE TEKLİF
Başakşehir'in de Frei ile ilgilendiği ve bu konudaki son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi. Bu sezon Beşiktaş'ta toplam 6 resmi maça çıkan Frei, geniş kadroda fazla forma şansı bulamıyor. Fırtına'nın yurt içinden Frei dışında Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner için de teklif yapması bekleniyor.
DİREKT KATKI YAPACAKLAR
Devre arasında yoğun günler geçirmesi beklenen Trabzonspor; forvet, orta saha, sağ bek ve kanat pozisyonlarına takviye yapacak. Yönetimin maddi şartların oluşması halinde 4 pozisyonun yanı sıra bir de stoper almayı düşündüğü belirtildi. Ersun Yanal'ın takıma direkt katkı yapacak isimler istediği vurgulandı.
ÖMER ALİ İÇİN DE TEKLİF
Başakşehir'in de Frei ile ilgilendiği ve bu konudaki son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği belirtildi. Bu sezon Beşiktaş'ta toplam 6 resmi maça çıkan Frei, geniş kadroda fazla forma şansı bulamıyor. Fırtına'nın yurt içinden Frei dışında Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner için de teklif yapması bekleniyor.
DİREKT KATKI YAPACAKLAR
Devre arasında yoğun günler geçirmesi beklenen Trabzonspor; forvet, orta saha, sağ bek ve kanat pozisyonlarına takviye yapacak. Yönetimin maddi şartların oluşması halinde 4 pozisyonun yanı sıra bir de stoper almayı düşündüğü belirtildi. Ersun Yanal'ın takıma direkt katkı yapacak isimler istediği vurgulandı.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:33
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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