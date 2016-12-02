Frikik uzmanı Çalhanoğlu
Leverkusen'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Gümüşhanespor'da forma giyen kardeşi Muhammet dün Trabzonspor'a frikikten gol attı. Kaleye 35 metrede kullanılacak frikikte topun başına geçen 21 yaşındaki futbolcu, abisi gibi şık bir vuruşla Esteban'ı avladı. Gol aynı zamanda Gümüşhane'nin plaka numarası da olan 29'uncu dakikada geldi.
- 02 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:45
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ejder 54 destek vermeye devam edin gümüşhane maçını da izleyin
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Doğru Adam Sıkıntı yok kadromuz geniş lens lig başından beri kaç maç oynadı?
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