 Frikik uzmanı Çalhanoğlu – Fotomaç – 02 Aralık 2016
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    02 Aralık 2016, Cuma
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    Frikik uzmanı Çalhanoğlu

    Frikik uzmanı Çalhanoğlu
    'de forma giyen 'nun 'da forma giyen kardeşi Muhammet dün 'a frikikten gol attı. Kaleye 35 metrede kullanılacak frikikte topun başına geçen 21 yaşındaki futbolcu, abisi gibi şık bir vuruşla Esteban'ı avladı. Gol aynı zamanda Gümüşhane'nin plaka numarası da olan 29'uncu dakikada geldi.
    1. 02 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:45
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